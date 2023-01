Rossi em ação pelo Boca - Divulgação

Publicado 04/01/2023 17:31

Após acertar a compra de Ayrton Lucas junto ao Spartak, da Rússia, e o retorno de Gerson, que estava no Olympique, da França, o Flamengo agora vai avançar na contratação do goleiro Rossi, do Boca Juniors. Na sexta-feira, os dirigentes rubro-negros, Marcos Braz e Bruno Spindel, viajam na sexta-feira para a Argentina para o jogador assinar o pré-contrato, com vínculo válido por quatro anos.

Após a assinatura de Rosi no documento, Braz e Spindel vão se reunir com Riquelme, ídolo do Boca e atual dirigente do clube, para negociar a liberação imediata do goleiro. Independentemente da decisão do time argentino, o Rubro-Negro mantém a postura e fará a contratação de Rossi. Resta saber se terá o jogador já neste mês, com o acordo com o Boca, ou só no meio do ano, quando acaba o compromisso do atleta com a equipe.

O site GE.com já havia noticiado que a diretoria do Flamengo viajaria para a Argentina para negociar com o Boca Juniors, e a reportagem da "Coluna do Venê" confirmou.

O Flamengo não está disposto a pagar alto para ter Rossi já em janeiro. Pelo contrário. A diretoria entende que esse investimento deve ser de em torno de 250 mil dólares, cerca de 1,2 milhão de reais, no máximo. A bola será tocada para o Boca Juniors, que decidirá: perder o goleiro de graça ou negociar com o Rubro-Negro para ficar com algum percentual e/ou receber compensação financeira?

Esse movimento do Flamengo só acontece porque, como Rossi tem contrato com o Boca até o meio de 2023, ele está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outro time desde o dia 1º de janeiro.

Braz e Spindel entendem que estão "no comando" das tratativas com o Boca Juniors, pois Rossi já acenou de maneira positiva para ser jogador do Flamengo. Agora é aguardar para saber qual será a decisão da cúpula do Boca.

Agustín Rossi já esteve na mira do Flamengo no começo de 2022, mas na ocasião o Boca Juniors não topou negociar o goleiro. A diretoria do Fla, então, contratou Santos junto ao Athletico-PR. Agora, com a saída de Diego Alves e o provável adeus de Hugo Souza, o Rubro-Negro voltou a querer o arqueiro argentino e está próximo de assinar com o atleta.

Com 27 anos, Rossi está no Boca Juniors desde 2017. Em 2019 foi emprestado ao Antofagasta, do Chile, e Lanús, da Argentina. Em 2020 retornou ao Boca e é um dos destaques da equipe desde então. Além disso, ele também acumula convocações para a seleção argentina e passagens pela base, como Mundial Sub-20 e Sul-Americano Sub-20.