Publicado 05/01/2023 18:49

O Vasco aceitou, nesta quinta-feira, a proposta do Colo-Colo por Carlos Palácios e acertou a saída do meia-atacante por empréstimo de um ano, com opção de compra de 1,8 milhão de dólares, cerca de R$ 9 milhões pela cotação atual.

O salário do jogador chileno será pago de forma integral pelo Colo-Colo, que tinha interesse no atleta desde 2022, mas o Vasco só aceitou ceder o jogador no início de 2023.

Com 22 anos e contratado em 2022 por mais de 10 milhões de reais junto ao Internacional, Carlos Palácios não caiu nas graças do torcedor e demonstrou instabilidade emocional e técnica durante os j