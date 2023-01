Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/01/2023 18:37

O Flamengo topou a oferta do Vissel Kobe para vender Hugo Souza ao Vissel Kobe por 1,3 milhão de dólares, cerca de 6,7 milhões de reais, à vista, por 50% dos direitos econômicos. Porém, o jogador não gostou dos números apresentados pelo time japonês, com contrato válido por três anos, e recusou a primeira proposta, atrasando o desfecho da operação.

O Vissel Kobe, que negocia com o Flamengo por Hugo Souza desde o início de novembro, já mudou algumas vezes a proposta ao Rubro-Negro e também ao goleiro. Inicialmente, a oferta foi de empréstimo e com opção de compra, depois empréstimo com obrigação de compra e agora por compra, com pagamento à vista, o que foi aceito pelo Rubro-Negro.

O jovem goleiro, entretanto, até o momento não topou o projeto do Vissel Kobe, o que faz a operação não ser finalizada. O time japonês já avisou ao Flamengo e aos representantes do atleta que não aumentará "nenhuma vírgula a mais" e ameaça desistir da operação.

Hugo Souza, em baixa no Flamengo, terá reuniões com os seus representantes para debater o assunto. Hoje, reserva de Santos, o jovem perderá mais espaço em breve, com a chegada de Rossi, que está sendo contratado pelo Fla junto ao Boca Juniors. Inclusive, Braz e Spindel viajaram para negociar com o time argentino a liberação do arqueiro.

Entre Hugo Souza e Flamengo já há um consenso que o melhor caminho é o jogador respirar novos ares, mas, até o momento, nenhuma proposta agradou ao atleta e ao clube ao mesmo tempo.