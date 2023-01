Evertton em ação pela Copinha - Reprodução Evertton Instagram

Publicado 06/01/2023 16:32 | Atualizado 06/01/2023 16:32

O Flamengo acertou, nas últimas horas, a compra de 30% dos direitos econômicos do volante Evertton, um dos destaques do time nas duas primeiras rodadas da equipe na Copinha e que fará parte do elenco que iniciará o Carioca 2023 pelo profissional.

O jogador de 19 anos pertence ao Volta Redonda e estava emprestado ao Flamengo até o fim de janeiro deste ano, com opção de compra de R$ 1,1 milhão por 70% dos direitos econômicos. O Rubro-Negro tentou com o Voltaço a extensão do empréstimo até dezembro de 2023, mas teve a oferta recusada.

Então, para conseguir manter Evertton no Ninho do Urubu, o Flamengo ofereceu a seguinte operação: comprar 30% dos direitos econômicos do jogador por R$ 300 mil e aumentar o empréstimo até dezembro, com opção de compra de mais 40% por R$ 800 mil. O Volta Redonda deu o aceite, e os clubes estão trocando documentos para finalizar a transação.

Após ser titular contra Floresta-CE e Aparecidente, na Copinha, Evertton viajou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira, junto Lorran, Daniel Sales e Petterson, e se apresentou ao técnico Mário Jorge, quem comandará o time na estreia do Fla no Carioca 2023.

Evertton começou no Sub-17 do Cruzeiro, em 2018, passou por Botafogo e chegou ao Volta Redonda. Depis de se destacar pela categoria de base do Voltaço, o meia foi contratado em 2022 pelo Flamengo. Na temporada passada, pelo Sub-20, disputou 23 jogos e fez um gol.