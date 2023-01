Diego Rodrigues, destaque do Barretos na Copinha, negocia com o Flamengo - Reprodução

Diego Rodrigues, destaque do Barretos na Copinha, negocia com o FlamengoReprodução

Publicado 09/01/2023 21:48

O Flamengo está de olho na Copa São Paulo de Futebol Junior para buscar jovens destaques e contratá-los. Um já está na mira e recebeu proposta recentemente. Trata-se de Diego Rodrigues, de 17 anos, meia do Barretos.

O Rubro-Negro negocia, para o Sub-20 com o garoto e já fez a oferta para condições de auxílio. Red Bull Bragantino e Fluminense também querem, mas o Flamengo está na frente nas tratativas.

Com apenas 17 anos, ele estava no SUb-17 até dezembro do ano passado, mas foi promovido ao Sub-20 e está se destacando pela equipe na Copa São Paulo.