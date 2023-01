Flamengo e Mercado Livre manterão a parceria por mais dois anos - Divulgação

Flamengo e Mercado Livre manterão a parceria por mais dois anosDivulgação

Publicado 07/01/2023 14:54

O Flamengo e o Mercado Livre estão próximos de assinar o novo acordo, válido por dois anos (até dezembro de 2024). A Coluna do Venê já havia informado o encaminhamento do compromisso entre as partes. O contrato foi enviado ao Conselho Deliberativo do clube para apreciação e, caso seja aprovado, o que deve acontecer, vai render aos cofres do clube R$ 43,2 milhões pelos 24 meses.

Segundo apurou a reportagem, o acordo prevê R$ 21,6 milhões por ano, com pagamento parcelado de maneira mensal.

Mercado Livre exibe a marca na camisa, acima do número, e nas conversas com o Flamengo deixou claro que o grande objetivo nos próximos anos é aumentar as vendas de produtos da loja oficial do clube dentro do site da empresa.