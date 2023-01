Marcos Braz - Marcelo Cortes / Flamengo

Marcos BrazMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 14/01/2023 13:48

A venda de Hugo Souza pelo Flamengo ao Vissel Kobe não vai mais acontecer. Pelo menos por enquanto. Depois de o Rubro-Negro ter topado a proposta de compra, de 1,3 milhão de dólares, cerca de R$ 7 milhões, por 50% dos direitos econômicos, e o próprio atleta ter dado ok na oferta da base salarial por três ano de vínculo, o jogador voltou atrás e não quer mais atuar pelo time japonês.

Segundo apurou o jornalista Venê Casagrande, Hugo Souza alegou "assuntos particulares e envolvendo familiares" para repensar a ida ao Japão. O goleiro entende que esse não é o "melhor momento para deixar a mãe sozinha no Brasil". Viúva, a mãe precisa do jogador por perto.

Hugo Souza continua treinando normalmente no Ninho do Urubu e tem chances de ser relacionado por Vitor Pereira para pegar a Portuguesa-RJ neste domingo, às 18h, no Maracanã, pela primeira rodada do Carioca.