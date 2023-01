Vitor Pereira durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 13/01/2023 16:34 | Atualizado 13/01/2023 16:36

O time principal do Flamengo vai fazer a estreia na temporada, no domingo, às 18h, contra a Portuguesa-RJ, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Carioca. O técnico Vitor Pereira, que vai debutar pelo Rubro-Negro, dificilmente vai contar com Filipe Luís.

Segundo apurou a reportagem, o lateral-esquerdo não participou de algumas atividades com os demais jogadores, nos treinos preparatórios durante a semana, e não deve ser relacionado por Vitor Pereira para o duelo que acontecerá no Maracanã. Oficialmente, o Flamengo não explicou e nem relatou o motivo das ausências nos treinos com bola.

A informação que o time principal do Flamengo, comandada por Vitor Pereira, vai estrear contra a Portuguesa-RJ foi divulgada primeiro pelo GE.com.

Sem Filipe Luís, o substituto natural é Ayrton Lucas, comprado pelo Flamengo junto ao Spartak por 7 milhões de euros, quase 40 milhões de reais. Ramon, que jogou com a garotada contra o Audax-RJ, na última quinta-feira, como titular tem chances de ser relacionado por Vitor Pereira.