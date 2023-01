João Gomes - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/01/2023 19:28 | Atualizado 12/01/2023 19:28

O Flamengo encaminhou a venda do volante João Gomes ao Wolves, da Inglaterra, por 17 milhões de euros, cerca de 100 milhões de reais. O clube carioca já aceitou a oferta do time inglês, o jogador topou a base salarial e as partes iniciaram as trocas de documentos para oficializar o negócio.

