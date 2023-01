Mbappé brilhou na vitória do PSG sobre o Pays de Cassel - FOTO: Francois LO PRESTI / AFP

Publicado 23/01/2023 20:47

Em noite de gala de Mbappé, o PSG venceu o Pays de Cassel por 7 a 0 no Stade Bollaert-Delelis, pela Copa da França, nesta segunda-feira. O astro francês marcou cinco gols no jogo. Neymar e Carlos Soler também balançaram as redes.

Com o resultado, o Paris Saint-Germain garantiu vaga nas oitavas de final da competição - o adversário será o Olympique de Marselha. O jogo de ida está previsto para acontecer no dia 8 de fevereiro.

On aura donc droit à un classique en 8es de finale !

OM #CoupeDeFrance pic.twitter.com/A1aBafozwo — Coupe de France (@coupedefrance) January 23, 2023

"Viemos a respeitar esse time e estamos muito felizes com essa classificação. Esta é uma grande oportunidade para eles, mas também para nós, porque também viemos do futebol amador e conseguimos manter esses valores que nos levaram ao mais alto nível. Estamos muito felizes por continuar nesta competição tão importante para o PSG. As oitavas de final em Marselha serão um verdadeiro jogo da Copa (da França), que iremos preparar da melhor forma possível", disse Mbappé.

Em tempo: o próximo compromisso do PSG é válido pela 20ª rodada do Campeonato Francês. A equipe de Paris volta a campo no próximo domingo, às 16h45 (de Brasília), para enfrentar o Reims no Parque dos Príncipes.