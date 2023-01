Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, na partida contra o Al Ettifaq - FOTO: Fayez NURELDINE / AFP

Publicado 23/01/2023 19:04

Cristiano Ronaldo recebeu elogios de Rudi Garcia, no último domingo, após a estreia com a camisa do Al Nassr na vitória sobre o Al Ettifaq por 1 a 0. O treinador destacou a importância do atacante no lance do único gol do confronto e também lembrou que o português não teve tanto tempo de descano para a partida, já que jogou o amistoso internacional contra o PSG, na quinta-feira.

"É uma adição positiva ter um grande jogador como o Cristiano Ronaldo, pois vai ajudar a distrair os defensores, como aconteceu no lance do gol. Cristiano tem cinco Bolas de Ouro e é um dos melhores jogadores do mundo. É preciso não esquecer que ele não teve tanto descanso porque jogou contra o PSG", disse Rudi Garcia.

O brasileiro Anderson Talisca marcou o gol que garantiu a vitória do Al Nassr, que chegou aos 33 pontos e se manteve na liderança do Campeonato Saudita. Hoje, a diferença paro Al-Hilal, o segundo colocado, é de apenas um ponto.

"É um campeonato muito forte que tem várias equipas com aspirações. O nosso plano é ter a bola. Não queremos andar sempre à procura do Cristiano. Mas é normal que ele e o Talisca recebam mais bolas porque são jogadores diferenciados", disse o técnico.

Em tempo: agora, o Al Nassr vira a chave para a semifinal da Supercopa Saudita. O time de Cristiano Ronaldo volta a campo na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), para enfrentar o Al-Ittihad.