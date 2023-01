Enterro de Gilson Ricardo - Foto: Pedro Ivo/ Agência O Dia

Enterro de Gilson RicardoFoto: Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 23/01/2023 18:34

Rio - Na tarde desta segunda-feira, o corpo de Gilson Ricardo foi enterrado no Cemitério da Cacuia, na Ilha do governador, Zona Norte do Rio. O radialista morreu no último domingo, aos 74 anos, após passar mal em casa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas ele sofreu um infarto fulminante e não resistiu.

fotogaleria

O velório de Gilsão, como era conhecido, aconteceu no salão nobre do Flamengo, na Gávea, na manhã desta segunda-feira. O funeral contou com a presença de familiares, amigos e personalidades como o tricampeão mundial pela seleção brasileira Gérson, o ex-presidente do Flamengo Kleber Leite, o atual presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, e o ex-jogador de Vasco e Botafogo Dé Aranha.



Gilson Ricardo, que era torcedor do Rubro-Negro, marcou época na cobertura esportiva do futebol carioca. Sua carreira esteve principalmente ligada à rádio, tendo passado 35 anos pela Radio Globo, além da Transamérica e Bradesco Esportes FM.

Atualmente, Gilson Ricardo estava na Rádio Tupi, trabalhando junto do narrador José Carlos Araújo, o Garotinho, e do ex-jogador Gérson, que também atuava no comentarista. Eles formaram um trio que fez história na rádio brasileira com muita irreverência e opinião sobre o futebol. Ao lado dos dois, Gilson Ricardo também teve espaço na televisão no SBT e na Band.