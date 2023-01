Lionel Messi - AFP

Lionel MessiAFP

Publicado 23/01/2023 17:26

Lionel Messi não deve permanecer no Paris Saint-Germain na próxima temporada. Segundo o jornalista Gerard Romero, o craque argentino mudou de ideia sobre uma possível renovação e não pretende mais seguir no clube francês.

Contratado na temporada 2021/22 após não conseguir renovar com o Barcelona, Messi vive o seu melhor momento com o Paris Saint-Germain. Em 2022/23, ele soma 13 gols e 14 assistências em 21 jogos, além de ter conquistado a Copa do Mundo com a Argentina.

Messi é assediado pelo Barcelona, por clubes do futebol árabe e dos Estados Unidos. O jogador, de 35 anos, faz mistério sobre o futuro e até mesmo a aposentadoria já chegou a ser especulada na imprensa internacional.

Ao todo, Messi 55 partidas, 24 gols e 28 assistências pelo PSG. O clube francês volta a campo no próximo domingo (29), às 16h45 (de Brasília), contra o Reims, pelo Campeonato Francês.