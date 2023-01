Ronald Koeman é o novo técnico da seleção holandesa - Foto: Divulgação/Twitter @OnsOranje

Ronald Koeman é o novo técnico da seleção holandesaFoto: Divulgação/Twitter @OnsOranje

Publicado 23/01/2023 16:35

O novo técnico da seleção holandesa, Ronald Koeman, indiciou que fará mudanças no sistema de jogo implementado pelo seu antecessor, Louis Van Gaal. A declaração foi dada nesta segunda-feira, na coletiva de apresentação do treinador.

Sob o comando de Vaan Gal, a seleção holandesa atuava com uma linha de cinco defensores. Koeman, por sua vez, confirmou que a equipe voltará a jogar com uma linha de quatro atrás. A tendência é de que a Laranja Mecânica use o 4-3-3.

"Houve momentos durante a Copa do Mundo em que pensei: 'as coisas têm de mudar'. Mas essas foram as escolhas do treinador. Quero fazer as coisas de maneira diferente. Vamos tentar jogar um futebol atrativo e continuar invictos durante 20 jogos. Vamos voltar ao sistema que utilizávamos. Por vezes mudo, mas o sistema básico será com quatro defensores."

Vale lembrar que Koeman já foi treinador da seleção holandesa entre fevereiro de 2018 e agosto de 2020. Depois deste período, se transferiu para o Barcelona, onde ficou até outubro de 2021.

A reestreia do técnico à frente da Laranja Mecânica acontecerá no dia 24 de maço, contra a França, pelas Eliminatórias da Euro 2024. Gibraltar, Grécia e Irlanda fecham o grupo. Os dois primeiros colocados garantem vaga na competição.