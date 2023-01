Fernando Santos tinha contrato até a Eurocopa de 2024 - FOTO: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Publicado 23/01/2023 16:33

A Federação Polonesa de Futebol chegou a um acordo com o técnico português Fernando Santos para assumir o comando da seleção da Polônia. O treinador, de 68 anos, deixou Portugal após a Copa do Mundo de 2022, encerrando o vínculo que era válido até a Eurocopa de 2024.

O acordo entre Fernando Santos e a seleção da Polônia é válido até a Copa do Mundo de 2026. Ele chega para substituir Czeslaw Michniewicz, que comandou a seleção somente no ano passado e classificou o país até às oitavas de final do Mundial do Catar.

Em oito anos à frente de Portugal, Fernando Santos levou a seleção aos títulos da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019. Já em Copas do Mundo, os portugueses chegaram até as oitavas de final na Rússia em 2018 e nas quartas de final no Catar em 2022.