Matheus Pereira é o novo reforço do Al WhadaFoto: Divulgação/Al Whada

A "novela Matheus Pereira" chegou ao fim. No último domingo, o Al Whada, dos Emirados Árabes Unidos, anunciou a chegada por empréstimo do atacante brasileiro. O contrato é válido pelos próximos quatro meses, quando acaba a temporada no país.

Vale lembrar que Botafogo e Corinthians tentaram a contratação do jogador. No ano passado, o Alvinegro Carioca chegou até mesmo a alinhar um acordo com Matheus. Neste ano, foi o Timão que chegou mais perto de tê-lo. No entanto, em nenhum dos casos houve acordo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que detém os direitos do atacante.

Apesar do investimento de 17 milhões de euros (quase R$ 96 milhões na cotação atual), Matheus perdeu espaço com o atual técnico do Al-Hilal, Ramón Díaz. Assim, acabou emprestado até o fim da temporada.