Marcos Felipe falhou na derrota do Bahia diante do Sampaio Corrêa na Copa do NordesteFelipe Oliveira / EC Bahia

Publicado 23/01/2023 13:30

Emprestado pelo Fluminense, o goleiro Marcos Felipe tem colecionado falhas no início da passagem pelo Bahia. O jogador, de 26 anos, errou na saída de bola e foi responsável pela derrota do Tricolor de Aço diante do Sampaio Corrêa, por 1 a 0, neste último domingo (22), no Castelão, em São Luís.

Apesar da falha de Marcos Felipe, o técnico Renato Paiva saiu em defesa do goleiro. Na avaliação do lance, Paiva destacou que o arqueiro foi vítima de um recuo ruim e ressaltou que não mudará o estilo de jogo da equipe por causa desse erro. Além disso, ele lembrou da contribuição do goleiro para as últimas vitórias.



"Qual falha? Não vi falhas na defesa. Vi uma situação de um erro individual que o Marcos (Felipe) foi vítima, mas repito: vamos continuar a jogar assim (...) Entre o erro de hoje e o que nos deu nos últimos três jogos, não tem discussão. O que nos deu é mais do que suficiente para compensar esse erro", disse.

E esse lance aqui do Marcos Felipe Hein... pic.twitter.com/9jqIILqjSx — FLUTURAMA (@FLUTURAMAFFC) January 22, 2023

Foi o segundo jogo consecutivo com falha do goleiro Marcos Felipe, que também errou na vitória do Bahia sobre o Atlético-BA por 2 a 1, na Fonte Nova. O arqueiro está emprestado pelo Fluminense até o fim da temporada, com opção de compra.

Marcos Felipe terá a oportunidade de se recuperar na próxima quarta-feira (25), quando o Bahia visita o Jacobinense, às 21h30, pela quarta rodada do Campeonato Baiano.