Presidente Leila Pereira, do Palmeiras, recebe o troféu do Campeonato Brasileiro, de 2022, das mãos do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 23/01/2023 12:16

O levantamento feito pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) apontou o Campeonato Brasileiro como a liga mais forte do mundo pelo segundo ano consecutivo. Na eleição, o Brasileirão recebeu 1.181 pontos e superou o Inglês, com 1.086. A liga espanhola completou o pódio.

O critério da IFFHS levou em consideração o desempenho das equipes em suas competições continentais. O forte desempenho dos brasileiros na Libertadores e Sul-Americana foram determinantes para superarem os clubes ingleses.

Confira o ranking das ligas mais fortes do mundo:



1 - Brasileirão (1.181 pontos)

2 - Premier League (1.086)

3 - Campeonato Espanhol (967,5)

4 - Campeonato Alemão (921,5)

5 - Campeonato Italiano (866)

6 - Campeonato Francês (855)

7 - Campeonato Português (853,25)

8 - Campeonato Holandês (808,75)

9 - Campeonato Argentino (798,5)

10 - Campeonato Paraguaio (701)