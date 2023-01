Gilson Ricardo se sentiu mal e acabou sofrendo um infarto fulminante em casa - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/01/2023 11:23 | Atualizado 23/01/2023 13:29

Rio - O rádio perdeu um dos seus maiores ícones. O radialista e comentarista esportivo Gilson Ricardo morreu neste último domingo (22), aos 74 anos. Gilsão, como era conhecido, passou mal em sua casa, na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, por volta das 22h30, e sofreu um infarto fulminante.

A notícia da perda de Gilson Ricardo deixou o futebol carioca de luto. Os clubes se manifestaram nas redes sociais, assim como o prefeito Eduardo Paes. Companheiros de Gilsão, como o narrador José Carlos Araújo e o comentarista e ex-jogador Gerson Canhotinha de Ouro também lamentaram.

"É muito difícil encontrar palavras nesse momento tão difícil. Gilson era um cara excepcional, tinha um astral incrível e inegavelmente marcou seu nome na história da comunicação brasileira. Por várias décadas, tive a honra de estar ao seu lado nas transmissões esportivas, em várias emissoras, tanto no rádio, quanto na TV. Tenho certeza que o seu talento marcante inspirou uma geração inteira de comunicadores. Seu legado será eterno", escreveu José Carlos Araújo, o Garotinho.

"Nunca pensei que esse dia chegaria. E chegou cedo demais. Estou destroçado, completamente arrasado. Essa pancada foi dura demais (...) Essa perda irreparável rasgou meu coração de ponta à ponta, dilacerou a minha alma. O Gilsão era muito mais do que um enorme irmão, amigo e companheiro de trabalho. São décadas de amizade e cumplicidade. Estou sem chão", disse Gerson, o Canhotinha de Ouro.

Gilson Ricardo formou um trio inesquecível ao lado de José Carlos Araújo e Gerson Canhotinha de Ouro. Além de trabalharem juntos na Rádio Globo e Super Rádio Tupi, eles também trabalharam juntos na TV, como nos programas esportivos do CNT, SBT e Band.

Neste último domingo, Gilson Ricardo apresentou a última edição da mesa redonda do 'Bola Em Jogo'. Ao lado de Washington Rodrigues e Eraldo Leite, que também se manifestaram, Gilsão apresentou o jogo entre Fluminense e Madureira, pelo Campeonato Carioca.

"O amigo querido, companheiro fiel, profissional que se tornou uma lenda, sai desta vida e entra para a história. Um infarte fulminante o levou. Foi sem dor, sem sofrimento, como ele desejaria que fosse. Gilsão de tantos amigos, de tantas histórias vividas juntas pelos estádios de futebol dessa vida. Que falta você vai fazer, irmão", escreveu Eraldo Leite.

Outros narradores que trabalharam com Gilson Ricardo, como Luiz Penido e Edson Mauro, também se manifestaram e se despediram do companheiro e amigo de profissão.

"Nunca vamos te esquecer, Gilson Ricardo. Querido e amado Gilsão, descanse em paz", disse Luiz Penido.

"Gilsão foi pro céu. Se o céu existe, é lá que ele está, tirando onda, aprontando alguma pegadinha, contando histórias engraçadas, dando estridentes gargalhadas e rindo até chorar agarrado ao braço de quem está ouvindo (...) Com este nome, foi reconhecido como um dos maiores comunicadores do esporte e do entretenimento", afirmou Edson Mauro, que ressaltou que lembrará sempre das risadas do Gilsão.

Um dos grandes jogadores da história do futebol carioca, Romário também deixou uma mensagem de solidariedade aos familiares e amigos de Gilson Ricardo. O Baixinho, atualmente Senador do Rio de Janeiro, teve inúmeros gols narrados pelo Gilsão na beira do gramado.



"Com muito pesar, recebi a notícia do falecimento do meu amigo e grande radialista esportivo Gilson Ricardo, o Gilsão. Um profissional ímpar e um ser humano de coração gigante. Ele marcou uma geração narrando grandes momentos do futebol brasileiro. Sem dúvidas, sempre será lembrado como uma referência. Que Papai do Céu possa confortar todos os familiares, amigos e fãs", publicou.

Gilson Ricardo deixa a esposa, quatro filhos, neto e bisneto. Ele foi comentarista esportivo da Rádio Globo durante 35 anos e ainda teve passagens pelas rádios Transamérica e Bradesco Esportes FM. Atualmente, estava trabalhando na Super Rádio Tupi, onde era o âncora do programa 'Bola em Jogo'.

Além da rádio, Gilson Ricardo também trabalhou na televisão. participou dos programas 'Jogo Aberto' e 'Os Donos da Bola' na TV Bandeirantes Rio, além de ter feito parte do 'SBT Esporte Rio'. No YouTube, o radialista tinha o próprio canal chamado de 'Canal do Gilsão', onde comentava os jogos dos cariocas.

O corpo de Gilson Ricardo será velado até às 14h no Salão Nobre do Flamengo, na Gávea, Zona Sul do Rio, de onde segue para o sepultamento, às 15h, no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. O Flamengo era o time do coração do radialista.