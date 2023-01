Gilson Ricardo deixa esposa, quatro filhos, neto e bisneto - Reprodução/Redes Sociais

Gilson Ricardo deixa esposa, quatro filhos, neto e bisnetoReprodução/Redes Sociais

Publicado 23/01/2023 07:26 | Atualizado 23/01/2023 07:50

Rio - O radialista e comentarista Gilson Francisco Borsato, mais conhecido como Gilson Ricardo, morreu, na noite deste domingo (22), aos 74 anos. A informação foi divulgada pela Super Rádio Tupi, onde ele trabalhava atualmente, na noite de ontem. Segundo a emissora, o ícone do rádio esportivo passou mal em sua casa, na Ilha do Governador, na Zona Norte, por volta das 22h30. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas ele sofreu um infarto fulminante.

'Gilsão', como era chamado pelos colegas, deixa a esposa, quatro filhos, neto e bisneto. "É com muita tristeza que viemos trazer essa notícia. Nosso querido Gilson Ricardo nos deixou hoje (22), aos 74 anos. Gilsão, nós te amaremos para sempre", escreveu a emissora em uma publicação nas redes sociais. Gilson Ricardo também foi comentarista esportivo da Rádio Globo durante 35 anos e ainda teve passagens pelas rádios Transamérica e Bradesco Esportes FM.

Na televisão, participou dos programas 'Jogo Aberto' e 'Os Donos da Bola' na TV Bandeirantes Rio, além de ter feito parte do 'SBT Esporte Rio'. Em 2015, foi contratado pelo Super Rádio Tupi onde ancorava o programa 'Bola em Jogo' aos domingos. Ao lado do locutor esportivo José Carlos Araújo, o Garotinho, e do tricampeão mundial Gerson, o Canhotinha de Ouro, comentava as principais partidas de futebol. Gilson chegou a apresentar a atração ontem e o jogo ente Flumiense e Madureira pelo Campeonato Carioca.

Além disso, o radialista também participava do 'Show do Antônio Carlos', de segunda a sexta-feira. No YouTube, ainda mantinha o "Canal do Gilsão". O corpo de Gilson Ricardo será velado às 11h desta segunda-feira (23), no Cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador. O sepultamento está previsto para às 15h. Em publicações personalidades e os principais clubes cariocas lamentaram a morte do comentarista.

"É muito difícil encontrar palavras nesse momento tão difícil (...) Gilson era um cara excepcional, tinha um astral incrível e inegavelmente marcou seu nome na história da comunicação brasileira", escreveu José Carlos Araújo. "Por várias décadas, tive a honra de estar ao seu lado nas transmissões esportivas, em várias emissoras, tanto no rádio, quanto na TV. Tenho certeza que o seu talento marcante inspirou uma geração inteira de comunicadores. Seu legado será eterno!", completou.

"Na minha infância e juventude ele foi um dos responsáveis pela minha paixão pelo futebol com sua forma direta e bem humorada de nos contar o que acontecia naquele universo. Na minha vida adulta pude conhecer um ser humano incrível. Que perda! Vai em paz Gilson Ricardo!", lamentou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

Time de coração do radialista, o Flamengo também lamentou a morte. "O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do radialista, apresentador e grande rubro-negro Gilson Ricardo. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão triste. Descanse em paz, Gilsão", publicou o time.

"O Botafogo lamenta a morte do radialista Gilson Ricardo, comunicador que embalou gerações e levou emoção com seus comentários esportivos. Sem dúvidas, um grande personagem do futebol carioca. O Clube deseja força aos amigos e familiares. Descanse em paz, Gilsão!", escreveu o alvinegro. "Lamentamos profundamente o falecimento de Gilson Ricardo, lenda do rádio esportivo carioca. Toda a solidariedade do Fluminense Football Club a amigos, familiares e fãs", publicou o tricolor carioca.

Em comentários nas redes sociais do comentarista, fãs também lamentaram. "Obrigada por muito, lenda", comentou uma pessoa. "Referência no rádio esportivo tem nome. Gigante. Tristeza profunda. Descanse em paz, Gilsão", disse outra. "Vai deixar saudades! Deus te receba! Grande personagem do futebol carioca", desabafou mais um. "Sua marca registrada era o seu bom humor", destacou um internauta. "Descansa em paz Gilson Ricardo. Admirava muito seu trabalho".