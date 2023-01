Chuva afeta estações do BRT e MOBI-Rio monta plano de contingência - Arquivo/ Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Chuva afeta estações do BRT e MOBI-Rio monta plano de contingência Arquivo/ Ricardo Cassiano/Agência O Dia

Publicado 23/01/2023 22:03



Rio - A Mobi-Rio, concessionária que administra o serviço do BRT, montou um plano de contingência para manter em funcionamento as estações nos corredores da Transcarioca e Transolímpica durante a noite desta segunda-feira (23). A intervenção foi realizada após um forte temporal na Zona Oeste , durante a tarde, interromper a energia elétrica em diversos pontos da cidade, incluindo os corredores citados.

Operadores foram deslocados aos pontos críticos para orientar os usuários, a fim de minimizar os impactos nos deslocamentos. As estações Outeiro Santo, no corredor Transolímpica, e Vila Sapê, Merck, André Rocha e Ipase, no corredor Transcarioca, no entanto, permanecerão fechadas. Os motoristas dos articulados foram orientados a manter as paradas nas estações vizinhas.

"Tão logo a energia elétrica seja restabelecida, as estações voltarão a funcionar normalmente", garantiu a Mobi-Rio.

O município do Rio entrou em estágio de atenção às 14h40 desta segunda-feira (23) de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), devido ao registro de chuva muito forte na Zona Oeste, com árvores tendo sido derrubadas e a vida dos cariocas impactada. As viagens de trem do Ramal Deodoro, da SuperVia, estão temporariamente suspensas.

Às 20h a cidade entrou no estágio de mobilização, devido à redução dos acumulados de chuva nas últimas horas

Situação atual

De acordo com o Alerta Rio, núcleos mais intensos que causaram chuva forte em pontos do Rio se afastaram. No momento, nuvens baixas ocasionam chuva fraca em pontos isolados da cidade do Rio de Janeiro na última hora. Outros núcleos de chuva fraca a moderada atuam no Médio Paraíba e poderão ocasionar pancadas rápidas de chuva nas próximas horas na cidade.



O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade, podendo afetar a rotina de parte da população.