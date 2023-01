Árvore caída na Avenida Brasil, altura da Vila Militar, sentido Centro - Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 23/01/2023 15:07 | Atualizado 23/01/2023 16:07

Rio – O município do Rio entrou em estágio de atenção às 14h40 desta segunda-feira (23) de acordo com o Centro de Operações Rio (COR), devido ao registro de chuva muito forte na Zona Oeste, com árvores tendo sido derrubadas e a vida dos cariocas impactada.

Segundo o sistema de monitoramento, núcleos de chuva atuam sobre a região, principalmente sobre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá, chegando a haver registro de 20mm de chuva em um intervalo de 15 minutos nesta última. A velocidade do vento é, até o momento, desconhecida, mas vídeos mostram árvores sendo afetadas.

Em atualização publicada às 14h55, o COR informa que os núcleos sobre a Barra da Tijuca e Jacarepaguá perdem intensidade, mas ainda ocasionam chuva moderada a forte. Já outros núcleos, que atuam nas proximidades de Anchieta e Irajá, ganham força, e poderão ocasionar chuva de intensidade similar.

De acordo com o COR, ao menos 12 árvores já caíram desde o início da tempestade. Elas estão localizadas na Gardênia Azul, Taquara, Jacarepaguá, Marechal Hermes, Curicica e Anil. Equipes da Prefeitura atuam nos locais.

A mudança para o estágio de atenção vem menos de uma hora após o Rio ter entrado no estágio anterior, de mobilização, o que havia acontecido às 14h desta segunda-feira. Pela manhã, quando a cidade ainda vivia situação de normalidade, cariocas chegaram a ir à praia.

O estágio de atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências estão afetando a cidade, com certeza de que haverá alto impacto no curto prazo. O estágio pode mudar novamente devido à chuva e outros fatores.