Foram 19 celulares apreendidos pela Seap nesta segunda-feira (23) - Divulgação

Publicado 23/01/2023 20:13

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) apreendeu, nesta segunda-feira (23), 19 celulares no interior da Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Um dos dispositivos estava com Arthur dos Santos Leite, apontado pela Polícia Federal como um dos operadores financeiros de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins.

Segundo a Seap, a operação foi realizada para identificar presos que estavam mantendo comunicações com o mundo exterior. Durante a ação, que contou com Inspetores de Polícia Penal da própria unidade, da Subsecretaria de Gestão Operacional (SEAPOP) e da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN), foram apreendidos, ao todo, 19 aparelhos celulares, sendo que dois deles na posse de presos.

Além de Arthur, também foi flagrado portando o equipamento, Anderson Luiz Miguel, vulgo Buiu, preso em outubro de 2022 e condenado pelo Tribunal de Justiça do Paraná por tráfico de drogas. Anderson é acusado de financiar e fornecer drogas como maconha, crack e cocaína na cidade de Pontal do Paraná, no litoral do estado.



De acordo com as investigações, Anderson contava com o apoio de um policial civil, que repassava informações privilegiadas sobre as atividades policiais, além de lhe fornecer drogas que eram apreendidas e acauteladas na delegacia.

Os aparelhos apreendidos foram encaminhados para a 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado.