Incêndio atingiu equipamentos de auxílio à operação dos trensReprodução

Publicado 23/01/2023 19:25 | Atualizado 23/01/2023 22:31

Rio - Um prédio anexo a estação Deodoro, da SuperVia, pegou fogo na tarde desta segunda-feira (23) e prejudicou ainda mais o serviço de trens que passam pelo ramal, que já havia sido interrompido devido a forte chuva que atingiu a cidade do Rio . Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 14h55 para a Avenida Duque de Caxias, próximo a Vila Militar, para uma ocorrência de fogo em parte elétrica. De acordo com os militares, os bombeiros continuam combatendo o fogo no local, mas, não houve avarias aparentes na estrutura do prédio. Por volta das 22h, os militares realizavam o trabalho de rescaldo.

A SuperVia informou que o fogo atingiu cabines que abrigam equipamentos de auxílio à operação dos trens. A concessionária ressaltou que apura as causas do incêndio, mas tudo indica que foi provocado pela queda de um raio durante as chuvas.

Mais cedo, as viagens partindo da Central do Brasil para os ramais Deodoro/Santa Cruz e Japeri chegaram a ficar suspensas. Houve vários pontos de alagamentos na linha férrea e a queda de uma árvore nas proximidades da estação Deodoro.



Neste momento, por medida de segurança, segundo a SuperVia, a circulação acontece, sem previsão de normalização, desta maneira:



- Ramal Deodoro: trens circulam somente entre Central do Brasil – Madureira.



- Ramal Santa Cruz: trens circulam somente entre Central do Brasil – Madureira e Bangu - Santa Cruz.



- Ramal Japeri: operação normal.



- Ramal Belford Roxo: operação normal.



- Ramal Saracuruna: operação normal.



- Extensões Paracambi, Vila Inhomirim e Guapimirim funcionando normalmente.

Danos por causa da chuva

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio (COR) informou que o município entrou em estágio de atenção às 14h40 desta segunda-feira (23) devido a registros de chuva acima de 20mm em 30 minutos nas estações Jacarepaguá / Tanque (30,6 mm) e Jacarepaguá / Cidade de Deus (26,6 mm), na Zona Oeste da cidade.

Segundo o Sistema Alerta Rio, no momento, núcleos de chuva que atuavam sobre a cidade perderam intensidade. Previsão de chuva fraca a moderada na próxima hora.

Até a última atualização divulgada pelo COR às 18h43, foram registradas 53 ocorrências relacionadas às chuvas, sendo 19 bolsões d'água, 29 quedas de árvores, quatro quedas de árvores em fiações elétricas, uma queda de estrutura de alvenaria.