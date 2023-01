Vítima recebeu vários socos e chutes antes que a briga fosse apartada - Reprodução/Twitter O DIA

Publicado 23/01/2023 20:23

Rio - Um policial militar lotado no 16° BPM (Olaria) foi filmado, neste domingo (22), agredindo uma mulher no meio da rua, na Estrada do Vigário Geral, no bairro de mesmo nome, na Zona Norte. Nas imagens, o agente chegou a apontar uma arma para a vítima.

No vídeo, uma mulher aparece andando na rua e o agente vai atrás, aparentando estar alterado. Ele se aproxima apontando uma arma para a vítima e em seguida guarda a pistola na cintura. No segundo seguinte, o militar tenta conversar e vítima dá as costas para ele.

Nesse momento, o homem puxa a mulher pelos cabelos, a derrubando no chão, e distribui socos e chutes contra ela. A agressão durou cerca de 30 segundos. Em seguida, dois homens parecem para apartar a briga e tirar o agressor de cima da vítima.

A mulher se levanta, vai embora do local e os dois homens seguiram impedindo o militar de voltar a avançar contra ela.

Procurada, a Polícia Militar informou que de acordo com o comando do 16° BPM (Olaria), o referido militar estava de férias na data em que as agressões foram registradas. Ainda segundo o comando da unidade, o policial já foi convocado a comparecer no batalhão de polícia militar para prestar esclarecimentos sobre o fato. A corporação ressaltou que não compactua com desvios de conduta praticados por seus integrantes e está à disposição para colaborar com as possíveis investigações do caso.



De acordo com a Polícia Civil, até o momento, não houve registro com essas características na delegacia da área.