Publicado 23/01/2023 19:48 | Atualizado 23/01/2023 20:11

Rio - Policiais da 72ª DP (São Gonçalo) prenderam temporariamente, nesta segunda-feira (23), José Lucas Dias Barreto, ex-participante do reality show 'A Fazenda Verão 2012'. Ele é suspeito de espancar o filho de cinco anos no bairro de Nova Cidade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, no dia 11 de janeiro.

José Lucas Dias Barreto foi expulso do reality show A Fazenda Verão em 2012 Divulgação

A 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo São Gonçalo, do Ministério Público do Rio (MPRJ), foi a responsável por solicitar a prisão de Lucas. Na denúncia, o órgão diz que a criança foi levada pelo pai a um hospital da região e que apresentava sinais de agressões pelo corpo. O menino também precisou passar por uma cirurgia, já que apresentou uma fratura no ombro.

De acordo com a promotoria, o caso foi colocado sob sigilo por se tratar de uma criança.

Histórico agressivo

A participação de Lucas Barreto no reality foi marcada por violência, agressão e expulsão. Em sua passagem pela Fazenda de Verão, da emissora Record TV, Lucas brigou e ameaçou um dos confinados com um machado. A situação levou a sua expulsão do programa.