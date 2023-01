Benjamin Bezelga, conhecido como Português, foi preso neste domingo - Divulgação

Publicado 23/01/2023 18:59

Rio - O traficante Benjamin Bezelga Ramos Ribeiro, de 43 anos, foi preso na tarde deste domingo (22) na Rua Elias Chaves, em Bento Ribeiro. Conhecido como Português por conta de sua nacionalidade, ele é apontado como o responsável por fornecer drogas para o tráfico da comunidade Fallet e Fogueteiro, na Zona Norte do Rio.

Com base em informações passadas pelo Disque Denúncia, os policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) foram à casa de Português porque ele estaria agredindo a namorada. Chegando no local, os agentes encontraram uma mochila com 1 kg de pasta base de cocaína proveniente do Cartel de Cali, facção criminosa situada na Colômbia.

Os agentes conduziram o suspeito à 38ª DP (Marechal Hermes), onde foi autuado por tráfico de drogas. Além disso, ele também teria descumprido uma medida protetiva da lei Maria da Penha. Português foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.