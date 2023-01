Perseguição passou por ruas da Baixada - Redes Sociais

Publicado 23/01/2023 18:09 | Atualizado 23/01/2023 18:47

Rio - Uma perseguição entre policiais militares e suspeitos provocou um confronto que se estendeu do bairro da Penha Circular, na Zona Norte do Rio, e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (23). Não houve feridos e nem prisões.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 16º BPM (Olaria) iniciaram uma abordagem a um veículo no viaduto da Avenida Lusitânia, na Penha Circular. No entanto, com a aproximação da viatura, a PM ressaltou que o automóvel saiu em disparada, o que iniciou a perseguição.

De acordo com os policiais envolvidos no caso, os suspeitos atiraram contra as equipes e houve confronto. Já na Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, o carro onde o grupo estava sofreu um acidente.

A PM informou que os suspeitos abandonaram o automóvel e fugiram. O policiamento foi intensificado na região do acidente, conforme apontou a corporação.