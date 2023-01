PM Leonardo José Sant'anna - Reprodução / Redes sociais

Publicado 23/01/2023 18:07

Rio - O corpo do policial militar Leonardo José Sant'anna, de 37 anos, foi enterrado na tarde desta segunda-feira (23) no Cemitério Jardim Mesquita, na Baixada Fluminense. Após passar dez dias internado, ele morreu neste domingo no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio.

No último dia 12, o terceiro sargento do 18º BPM (Jacarepaguá) foi baleado durante uma operação no Morro da Caixa D'Água, no bairro do Tanque, na Zona Oeste. Além dele, dois suspeitos e dois moradores também ficaram feridos na ação.

O PM foi socorrido na UPA da Taquara e, posteriormente, transferido ao Hospital Miguel Couto, onde passou por uma cirurgia. Após dez dias, ele não resistiu aos ferimentos.

Leonardo, que ingressou na corporação em 2009, deixa a esposa e filhos.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do agente e informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Operação no Morro da Caixa D'Água

Uma equipe do 18º BPM (Jacarepaguá) realizou, nesta segunda-feira (23), uma operação nas comunidades do Morro da Caixa D'Água, onde o policial foi baleado, e na comunidade Pendura Saia, na Zona Oeste do Rio. Os agentes prenderam dois suspeitos e apreenderam uma pistola, um veículo roubado e drogas.

O comando da unidade informou que a ação teve o objetivo de recuperar veículos roubados, desobstruir vias públicas e apreender armas e drogas. O 2º Comanda de Policiamento de Área (Capital) apoiou o 18º BPM durante a operação.

A ocorrência foi registrada na 28ª DP (Campinho).