Monique Medeiros foi indiciada por homicídio duplamente qualificado por causa da morte de seu filho Henry Borel - Reprodução redes sociais

Publicado 23/01/2023 21:00

Rio - Monique Medeiros, ré no processo sobre a morte do seu filho Henry Borel, que voltou a trabalhar na Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME) , pediu nesta segunda-feira (23), por meio de atestado, um afastamento de 60 dias de suas funções. A SME informou que o pedido será analisado e investigado.

Monique é funcionária concursada e estava afastada de suas funções desde abril de 2021, quando foi presa pelo crime de homicídio duplamente qualificado. Até agosto de 2020, a mãe de Henry Borel exercia o cargo de diretora na Escola Municipal Ariena Vianna da Silva, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio.

Depois, ela pediu exoneração do cargo e passou a atuar no gabinete do conselheiro Luiz Antônio Guaraná, no Tribunal de Contas do Rio (TCMRJ). Monique foi exonerada em março de 2021, mas não perdeu a matrícula no município por ser concursada e estar licenciada. Atualmente, ela realiza uma função administrativa no almoxarifado da secretaria.

O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, ressaltou que a equipe da SME suspeita do laudo médico que Monique apresentou e irá abrir uma investigação para apurar as razões por trás da licença longa e repentina.

"Pouco menos de 24h após as notícias de seu retorno ao trabalho, nesta segunda-feira (23), a servidora apresentou um atestado médico de 60 dias. A equipe da secretaria também suspeita da procedência desse laudo. Por isso, todas as medidas administrativas cabíveis estão sendo tomadas para apurar essa situação como por exemplo uma perícia oficial por parte da prefeitura. Além de todo o absurdo desse caso da morte do menino Henry, temos que garantir que os cofres públicos não sejam lesados até porque é a população que paga o salário dessa servidora", disse.

Ferreirinha ainda pediu que a sociedade cobre agilidade na conclusão do julgamento sobre esse caso em memória do menino Henry. O secretário revelou que se dependesse dele, a mulher já teria sido demitida, mas sem uma sentença condenatória, isso não é possível.

"Se dependesse de mim, ela teria sido demitida há muito tempo, mas nós sabemos que a Justiça demora no Brasil. Logo depois dela ter sido solta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a secretaria ficou de mãos atadas pois, como não há uma sentença condenatória, ela não pode ser impedida de trabalhar ou ter a sua remuneração suspensa. Por isso, tivemos todo um cuidado de alocá-la em uma função administrativa no almoxarifado da secretaria. Longe das nossas escolas e das salas de aula", completou.

Relembre o caso

Henry Borel, de 4 anos, foi levado para um hospital da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na madrugada de 8 de março de 2021. O menino chegou à unidade de saúde com manchas roxas em várias partes do corpo e o laudo da perícia apontou que a morte dele foi provocada por laceração hepática. O caso foi investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca) que concluiu, em maio do mesmo ano, que Jairinho agredia o a criança.

O inquérito também revelou que Monique sabia que o filho vinha sendo vítima do padrasto, mas se omitia. O ex-vereador e a mãe da criança foram indiciados por homicídio duplamente qualificado. Jairinho foi denunciado ainda por tortura e Monique por omissão quanto à tortura. A juíza Elizabeth Louro, do 2º Tribunal do Júri, decidiu que o ex-casal vai a júri popular.