Adolescente é detido com grande quantidade de cocaína e maconha em viagem de aplicativo de caronaDivulgação / Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro

Publicado 23/01/2023 22:04

Rio – Um adolescente de 15 anos foi detido, na tarde desta segunda-feira (23), com grande quantidade de cocaína e maconha durante uma viagem por um aplicativo de carona.

O jovem, que não teve a identidade revelada, disse que transportava o material do Complexo da Penha, na Zona Norte da capital, para São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos. O veículo onde ele estava foi abordado por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), na altura do KM 13, da RJ-124, em Rio Bonito, na Região Metropolitana do Rio.

Na ação, o motorista informou que fazia parte de um aplicativo de caronas. Os policiais fizeram revista pessoal, mas não encontraram nada com o homem e com os passageiros. Os produtos do tráfico foram encontrados na mala do automóvel.

O adolescente contou aos policiais que entregaria a carga para um homem na rodoviária de São Pedro da Aldeia. Ele foi encaminhado para a 118ª DP (Araruama) para prestar esclarecimentos.