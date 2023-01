Dupla presa estaria carregando mochila com licores e materiais hidráulicos roubados - Divulgação / PMERJ

Publicado 24/01/2023 15:33

Rio – Agentes do 30º BPM (Teresópolis) prenderam, nesta segunda-feira (23), duas pessoas que teriam tentado roubar uma residência no bairro da Várzea, em Teresópolis, Região Serrana do Rio.

Segundo a PM, os militares foram acionados para verificar uma denúncia de invasão de domicílio na região e, dentro da casa, localizaram dois suspeitos tentando fugir com uma mochila cheia de licores e materiais hidráulicos.

De acordo com o proprietário do imóvel, os prejuízos foram de aproximadamente R$ 25 mil.

A dupla detida foi encaminhada para a 100ª DP (Teresópolis), onde o caso foi registrado.