No imóvel, foram apreendidos notebooks, aparelhos celulares, pen-drivers e outros dispositivos eletrônicos e o entorpecente - Haeckel Dias/Polícia Civil da Bahia

Publicado 24/01/2023 15:20

Rio - Um médico foi preso em flagrante, na manhã desta terça-feira (24), em Salvador, na Bahia, suspeito de estupro de vulnerável. Ele responde a um inquérito no Rio de Janeiro pelo crime.



A prisão foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca). Contra o médico, que não teve a identidade divulgada, havia um mandado de busca e apreensão, no imóvel onde residia.



De acordo com a Polícia Civil da Bahia, o suspeito já havia sido preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável no estado do Rio. Não há informações sobre quando ocorreu a prisão ou as circunstâncias do crime.



Durantes as buscas, foram encontradas imagens de pornografia infanto-juvenil em dispositivos eletrônicos, além de uma cartela de drogas sintéticas. No imóvel, localizado em um condomínio, na Avenida Paralela, foram apreendidos notebooks, aparelhos celulares, pen-drivers e outros dispositivos eletrônicos e o entorpecente.