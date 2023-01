Dionatan exercia função de segurança no Morro do São Carlos - Divulgação

Publicado 24/01/2023 20:04 | Atualizado 24/01/2023 20:10

Rio - O segurança do tráfico Dionatan de Souza Nascimento, conhecido como 'Mijão', de 32 anos, foi preso, nesta segunda-feira (23), no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte. Ele era considerado foragido da Justiça e exercia função de segurança no Morro do São Carlos, onde atua a facção Terceiro Comando Puro (TPC).

A operação inicial era para conter e reprimir a tentativa de instalação de barricadas na localidade conhecida como Chelsa, pela organização criminosa. Na ação, foram apreendidas uma pistola de fabricação croata, carregadores, 42 munições e uma granada.

Na mesma operação, um outro suspeito foi preso devido a ligações com tráfico de drogas. Ele foi identificado como Vitor Manoel da Silva Linhares, conhecido como “VT”, de 19 anos.

O caso foi encaminhado para a sede da 20ª DP (Vila Isabel), para onde os presos foram encaminhados. Contra Dionatan constava um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas. Os presos foram encaminhados para uma unidade prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

- Central de atendimento: (021) - 2253 1177;

- 0300-253-1177;

- WhatsApp: (021) - 99973 1177;

- Aplicativo: Disque Denúncia RJ.