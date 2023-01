Lucas Cézar: progressão de prisão para o regime semiaberto - Reprodução/Youtube

Publicado 24/01/2023 19:37

Rio – A Vara de Execuções Penais, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, decidiu, nesta segunda-feira (23), pela progressão do regime fechado para semiaberto de Lucas Cézar dos Santos Souza, de 20 anos, filho da ex-deputada federal Flordelis e do pastor Anderson do Carmo. Lucas está detido no Presídio Tiago Teles, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Lucas foi um dos primeiros acusados a ser julgado, ainda em novembro de 2021, também no Tribunal do Júri de Niterói. Ele foi sentenciado a nove anos de prisão por homicídio triplamente qualificado em regime inicialmente fechado. Ele foi acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma usada no assassinato do pastor.

Além de Lucas, Flávio dos Santos Rodrigues também foi julgado em novembro de 2021. Ele foi condenado a 33 anos 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada. Ele também foi denunciado como autor dos disparos de arma de fogo que provocaram a morte do pastor.

O DIA não conseguiu contato com a defesa de Lucas. O espaço está aberto para manifestações.

Relembre o caso e seus desdobramentos

Anderson do Carmo tinha 41 anos e era casado há mais de 20 anos com Flordelis. Juntos, criaram 55 filhos, 51 deles adotivos. O líder religioso e a ex-deputada tinham apenas um filho biológico, Daniel dos Santos. Outros três eram de antigos relacionamentos dela.

O pastor foi assassinado a tiros na madrugada do dia 16 de junho, na garagem da casa da família, em Niterói, na Região Metropolitana. Anderson do Carmo chegou a ser socorrido e levado para um hospital particular, onde chegou sem vida. Segundo o laudo da necrópsia, o corpo apresentava 30 perfurações provocadas por arma de fogo.

Em novembro do ano passado, Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pelo homicídio do pastor. A pastora foi sentenciada por homicídio triplamente qualificado - motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento falso e associação criminosa armada em regime fechado.

Além dela, sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues, também foi condenada e recebeu uma pena de 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio duplamente qualificado e associação criminosa armada.

Já Rayane dos Santos, neta da ex-parlamentar, e os filhos afetivos Marzy Teixeira e André Luiz de Oliveira foram inocentados.

Ao todo, foram oito réus condenados pela participação na morte do pastor Anderson. Além dos dois réus condenados em novembro de 2021, em abril do ano passado, outros quatro foram condenados: o filho biológico de Flordelis, Adriano dos Santos Rodrigues, a quatro anos, seis meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada; o ex-PM Marcos Siqueira Costa, a cinco anos e 20 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, e sua esposa Andrea Santos Maia, a quatro anos, três meses e dez dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto por crimes de uso de documento ideologicamente falso, duas vezes, e associação criminosa armada, em concurso material; e o filho afetivo de Flordelis Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pelo crime de associação criminosa armada a dois anos, dois meses e 20 dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto.



Pouco tempo após a condenação, ainda em abril, a Vara de Execuções Penais do TJRJ concedeu liberdade condicional a Ubiraci.