Moradores flagraram troca de tiros entre policiais e criminosos na Cidade de DeusRedes Sociais

Publicado 24/01/2023 21:30 | Atualizado 24/01/2023 21:48

Rio - A Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, viveu momentos de tensão na noite desta terça-feira (24) com intensos tiroteios entre policiais militares e criminosos. A situação acontece desde as primeiras horas do dia e já se estendeu para outros bairros da Zona Oeste como a Gardênia Azul.

Vídeos indicando confronto e troca de tiros circulam nas redes sociais. Nas gravações, veículos blindados passam por acessos à Cidade de Deus enquanto tiros podem ser ouvidos. Até o momento, não há informações sobre feridos ou presos na ação.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq) reforçaram o patrulhamento na região. A PM ressaltou que a situação foi controlada por volta das 20h30 e o policiamento reforçado. A instituição informou que os policiais irão permanecer na região para garantir a segurança dos moradores.

Mais cedo, homens colocaram fogo em objetos e bloquearam a Estrada Marechal Miguel Salazar Mendes de Moraes, uma das principais vias de acesso a comunidade. Para quem passa pela região, o desvio pode ser feito pela Rua Edgard Werneck.