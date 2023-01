Comando Vermelho estaria dando ordens para os moradores após invasão na Gardênia - Reprodução

Publicado 24/01/2023 17:45 | Atualizado 24/01/2023 17:56

Rio - Uma suposta invasão do Comando Vermelho (CV) em comunidades da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, que teria sido realizada na noite desta segunda-feira (23), vem gerando medo e tensão para que mora na região. Nas redes sociais, internautas relataram que a facção está dando ordens de controle para os moradores. De acordo com a Polícia Militar, o policiamento foi reforçado.

A Gardênia, assim como a Muzema, em Itanhangá, e Rio das Pedras, também na Zona Oeste, sofreu forte influência de milicianos nos últimos anos. Com essa suposta invasão, o tráfico, comandado por Edgar Alves de Andrade, também conhecido como Doca e Urso, um dos líderes da facção atuante na Penha, na Zona Norte, teria tomado conta de comunidades dentro da Gardênia e expandido pontos de venda de drogas pela região.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram supostas ordens do CV para quem mora no bairro. "Senhores moradores, está proibido o uso de capacetes, ao adentrar na comunidade liguem a luz do salão, o pisca alerta e mantenham os vidros abertos. Att, Comando Vermelho", diz um comunicado.

Durante todo o fim de semana, até esta terça-feira (24), moradores das áreas afetadas pela guerra entre criminosos em Jacarepaguá tem relatado tiroteios intensos e movimentações de criminosos pelas ruas dos bairros.

Segundo a Polícia Militar, o policiamento feito pelo 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), foi reforçado na Gardênia Azul.

A ação, conforme aponta a PM, tem como objetivo garantir o direito livre de circulação da população neste local, além de coibir movimentações criminosas, roubos de veículos e de carga. Na comunidade da Muzema, a corporação garantiu que o 31ºBPM (Recreio dos Bandeirantes) segue empregando patrulhamento no contexto do Programa Cidade Integrada.

Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu se investiga a suposta invasão.

Morte na Muzema

Os bairros da Gardênia e Rio das Pedras, assim como a comunidade da Muzema, em Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, vivem momentos de tensão nos últimos dias devido a intensos confrontos com mortes e feridos.

Na noite desta segunda-feira (23), Luiz Henrique da Silva Gonçalves, de 19 anos, foi morto a tiros na Estrada de Jacarepaguá, na altura da Muzema. Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados para o local e encontraram a vítima morta.

Informações iniciais apontam que quatro homens abordo de motos passaram por onde Luiz estava e atiraram contra ele. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) instaurou um inquérito para investigar o caso e esclarecer a motivação do crime, além de encontrar os suspeitos.

Na noite de domingo (22), policiais militares foram atacados a tiros durante uma operação na Muzema para verificar uma informação que moradores estavam sendo mantido reféns. De acordo com informações da PM, os agentes fizeram buscas pela região de mata, onde estariam as supostas vítimas, e constataram que a denúncia era falsa. No momento da entrada das equipes, criminosos armados atiraram contra os policiais e em seguida fugiram para o interior do matagal. Não houve feridos nessa operação.