Chefe da milícia da Vila do Sapê e traficante do CV da Cidade de Deus morrem em confronto - Reprodução/Redes sociais

Publicado 22/01/2023 10:29 | Atualizado 22/01/2023 12:45

Rio - Em menos de 24 horas, dois milicianos das comunidades do Vila do Sapê e do Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, foram mortos em confrontos. Na noite de sábado (21), Manuel Goes, de 34 anos, vulgo "Chucky", chefe da milícia na Vila Sapê, foi encontrado morto ao lado de um antigo aliado que estava integrando o Comando Vermelho (CV) da Cidade de Deus.

De acordo com informações iniciais, dois traficantes da Cidade de Deus realizaram uma emboscada para o chefe da milícia na Estrada dos Bandeirantes, 3098, em Jacarepaguá. Ao perceber a ação, "Chucky" reagiu e matou Jailson Crispin, de 34 anos. Em seguida, ele foi morto pelo comparsa do traficante.

A emboscada fez parte de uma das ações do CV para dominar a área da milícia. Além da Vila Sapê, traficantes também tentam encurralar, desde a semana passada, grupos paramilitares da Gardênia Azul, Muzema e Rio das Pedras.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 20h50 para socorrer Manuel e Jailson, no entanto, ao chegar no local, já encontraram eles mortos a tiros. Os corpos foram recolhidos e encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do Centro do Rio.

Policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) também foram acionados para a ocorrência na Vila Sapê. De acordo com o comando da unidade, no local os agentes constataram os óbitos dois dois indivíduos. Posteriormente foi confirmado que ambos são líderes dos grupos criminosos que atuam na região.

A PM informa ainda que nessa ação não houve confronto com as equipes militares. O policiamento foi reforçado na comunidade e a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).



Guerra entre milícia e CV baleou adolescente

A guerra de territórios já deixou uma adolescente de 17 anos baleada , na madrugada de sexta-feira (20), na Gardênia Azul. Márcia Vitória Sá Cardozo está em coma induzido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e seu estado de saúde é considerado grave. A informação sobre o estado de saúde dela foi atualizo pela Secretaria Municipal de Saúde no início da tarde deste domingo (22).

De acordo com uma prima, Natália da Silva, 18 anos, Márcia Vitória já passou por três cirurgias. “Ela está em coma induzido, os médicos estão esperando para saber se o organismo dela vai reagir. Ela fez uma cirurgia na perna e duas na barriga, a bala atingiu o baço e o fígado, ela está entubada e o estado dela é delicado”, contou.



Ainda segundo Natália, os médicos explicaram que ela teve complicações, perdeu o baço, e está com dreno, sedada e com ventilação mecânica no CTI.

Enquanto a guerra deixa mortos e feridos, traficantes e milicianos continuam fazendo planos para defenderem seus territórios. Uma mensagem que circula em um grupo de moradores da Gardênia explica o plano do CV para invadir as regiões da milícia.

"Atenção, CV está arquitetando invasão conjunta ao Rio das Pedras, Muzema, Tijuquinha e Gardênia. Segundo informações do Bambu da Rocinha, juntamente com Ligeirinho da Cidade de Deus, eles estão tentando, de forma conjunta, uma invasão em toda a área da milícia em Jacarepagua nessa noite. Bonde saindo da Rocinha tentará tomar a Tijuquinha, Muzema, e outro bonde partindo da Cidade de Deus irá tomar a Gardênia e Rio das Pedras. Vários homens armados dentro do 13, 15, karatê e na parte baixa da Rocinha também." Após o suposto plano ser divulgado, o policiamento da Polícia Militar foi reforçado na Gardênia e Rio das Pedras.

Morte de Pokémon, líder da milícia de Rio das Pedras e Muzema

Na manhã de sábado (21), o miliciano Rodrigo Dias, de 32 anos, vulgo "Pokémon", morreu durante um confronto com policiais do 18º BPM (Jacarepagua) no bairro do Anil, também na Zona Oeste. Ele era considerado um dos líderes da milícia de Rio das Pedras e de Muzema.

Segundo a PM, os militares foram acionados para uma ocorrência no bairro, para abordar uma pessoa em atitude suspeita. De acordo com o comando da unidade, eles viram dois homens em uma motocicleta e, após darem ordem de parada, um deles atirou e houve confronto.

Assim como na Vila Sapê, o policiamento na região também está reforçado. Na madrugada de domingo (22), moradores relataram barulhos de tiros e clima tenso na região.