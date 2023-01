PM apreendeu mais de R$ 13 mil em espécie - Divulgação / PMERJ

Publicado 22/01/2023 19:20

Rio – Agentes do 26º BPM (Petrópolis) prenderam, na noite de sábado (21), um homem por dirigir carro clonado e um casal de colombianos por agiotagem em Petrópolis, na Região Serrana.

De acordo com a PM, agentes foram acionados para uma ocorrência no distrito de Itaipava, tendo recebido informações de que um veículo possivelmente clonado estaria deixando a região. Após parar o automóvel, os policiais encontraram R$ 1.933 e, ao verificar o número do chassi, descobriram que o carro havia sido roubado em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O veículo foi apreendido.

Posteriormente, um casal colombiano teria se apresentado aos policiais alegando que o valor encontrado no carro pertencia a eles, confessando que o valor foi arrecadado com agiotagem. Eles também teriam dito que havia mais dinheiro em um outro automóvel, estacionado no centro de Petrópolis. Os militares se dirigiram ao local indicado e apreenderam R$ 13.579 e 77 dólares, além de vários panfletos contendo anúncio sobre a prática ilegal.

O motorista do carro e o casal de estrangeiros foram encaminhados à 106ª DP (Petrópolis), onde a ocorrência foi registrada.