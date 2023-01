Programa Bairro Maravilha promove a urbanização de áreas da cidade - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Programa Bairro Maravilha promove a urbanização de áreas da cidadeFabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 22/01/2023 18:24

Rio – A Prefeitura do Rio inaugurou, neste domingo (22), obras do Programa Bairro Maravilha na Rua Fernão de Magalhães, em Campo Grande, na Zona Oeste. Através da iniciativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que promove a urbanização de áreas da cidade, a via recebeu pavimentação, calçadas de concreto e drenagem, com investimento total de R$ 1,1 milhão.

O prefeito, Eduardo Paes, a secretária de Infraestrutura, Jessick Trairi, e o subprefeito da Zona Oeste, Diogo Borba, acompanharam a entrega das obras no local.

“A gente tem feito esses esforços pela cidade, e a mobilização dos moradores, que cobram resultados, é muito importante. Tivemos um primeiro ano difícil, de arrumação da casa, devolvemos a capacidade da Prefeitura de investir. E o importante é que as coisas do dia a dia, os serviços aconteçam, que a gente tenha capacidade de manter as praças. A gente botou LED na cidade inteira. É fazer com que a vida possa ser mais normal. Não pode ter na Prefeitura algo que não preste serviço, que não trate a gente com respeito. Não tem milagre, não tem varinha de condão, mas tem muito suor e esforço”, disse o prefeito do Rio.

Antiga rua de barro, a Fernão de Magalhães foi totalmente pavimentada. Foram 3.800 metros quadrados de asfalto novo, além de calçadas, meios-fios e sarjetas. O projeto de urbanização incluiu, ainda, a implantação de galerias de águas pluviais para melhorar a capacidade de drenagem e acabar com os alagamentos em dias chuvosos. Foram 218 metros, no total.



“Hoje entregamos esse Bairro Maravilha, que é o Fernão de Magalhães, na verdade é o acesso ao Bairro Maravilha. Em 2021, nós inauguramos o programa aqui, e esse acesso pela rua principal não estava inserido no escopo da obra. O prefeito então autorizou que fizéssemos a obra, e ela está sendo entregue hoje”, explicou a secretária de Infraestrutura.



Também em Campo Grande, Eduardo Paes acompanhou a retomada das obras de urbanização da Rua Amaro Cavalcante, que passará por processo semelhante à Fernão de Magalhães. O projeto do Bairro Maravilha prevê ainda melhorias em outras 12 ruas, como a José Francisco e a Júlio Cesário, totalizando uma área de 18.271 metros quadrados beneficiada.



O prefeito também entregou a Praça Cristianópolis, no mesmo bairro, reformada. A área de quase três mil metros quadrados teve revitalizados o campo de futebol, o parquinho infantil e os equipamentos para a terceira idade, além de ter recebido a instalação de equipamentos esportivos e melhorias em seus espaços de convivência e nos vestiários.



Foram visitadas ainda as localidades do Campo do Saco, em Guaratiba, e o Loteamento Estrela D’Alva, no Jardim Coqueiral, em Santa Cruz. A equipe da Prefeitura acompanhou o andamento das obras do Bairro Maravilha nas duas áreas. No Campo do Saco, 12 ruas estão sendo revitalizadas com serviços de calçamento, saneamento, manejo de galerias pluviais e pavimentação. Já no Loteamento Estrela D’Alva, as melhorias chegarão a 13 espaços, entre eles o Beco do Brizola, a Rua São João e a Rua 10.



“A Zona Oeste está recebendo várias obras de infraestrutura. Só de Bairro Maravilha são 64, sendo que algumas já foram entregues e outras estão em andamento. Fora as praças que, só no ano de 2022, contabilizamos mais de 470 revitalizadas ou que passaram por alguma manutenção. Ainda tem muito a ser feito, até porque a nossa área ocupa quase 50% do território do município, mas estamos no caminho certo. Tenho certeza de que até o fim de 2024 vamos entregar muita obra aqui na nossa Zona Oeste, trazendo mais qualidade de vida para a população” disse o subprefeito Diogo Borba.



Investimentos do Bairro Maravilha na região chegam a quase R$ 700 milhões



O Programa Bairro Maravilha foi retomado em 2021 e está sendo executado em mais de 90 localidades da cidade. A Zona Oeste é a região mais beneficiada, com investimento de aproximadamente R$ 700 milhões na reurbanização de estradas, ruas e avenidas, para o benefício de cerca de 300 mil moradores, em 77 localidades diferentes. Até o fim das obras, quase mil ruas serão aperfeiçoadas, em uma área total que tem em torno de 1,5 milhão de metros quadrados.



No ano passado, o projeto chegou ao Recreio dos Bandeirantes, a Paciência e à Vila Kennedy. Além de espaços completamente reestruturados, foram entregues praças com academia ao ar livre para adultos e pessoas da terceira idade, quadras destinadas à prática de esportes, além de parquinhos para as crianças.



Visita às obras de drenagem da Vila Ieda e da Avenida Paulo Afonso



Em Campo Grande, o prefeito visitou, ao lado do Presidente da Fundação Rio-Águas, Wanderson Santos, as obras de drenagem e infraestrutura em Vila Ieda, onde seis ruas estão sendo urbanizadas, com rede de drenagem, pavimentação e calçadas. Já foram executados 1.151 metros de galerias pluviais. Nas adjacências da Avenida Paulo Afonso, as obras do novo sistema de drenagem estão em andamento. São 839 metros de manilhas e galerias a serem implantadas, dos quais mais de 300 metros de canalização foram executados no Canal da Paulo Afonso. Outras quatro ruas serão urbanizadas.



Moradora da Avenida Paulo Afonso há 65 anos, Piedade da Silva Ribeiro já sente a melhoria promovida pelas obras no local. “Moro aqui desde que nasci. Quando chovia, a água entrava na casa até o joelho. Tive que construir barreiras para evitar que a água entrasse e estragasse tudo. Agora vai ficar uma maravilha”.



Mais qualidade de vida para os moradores de Paciência



Já em Paciência, a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, entregou a Praça Vila Alzira, que recebeu melhorias, como concretagem das calçadas, pintura da quadra e dos bancos. No local, os moradores contam ainda com uma Academia da Terceira Idade. No dia a dia, o espaço oferece ao público mais de 40 aulas do Projeto Vida Ativa, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 10h.



“Fizemos uma quadra nova aqui, toda a tela foi trocada, tem brinquedos para as crianças, academia nova. Toda a praça está renovada, foi feita praticamente uma nova, ela estava bastante deteriorada. Agora é uma área de lazer para todos os moradores” disse o secretário de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, Junior da Lucinha.



A secretaria já entregou outras praças em bairros como Penha, Rocinha, Santa Cruz, Campo Grande, Guaratiba, Barra da Tijuca, Paciência, Inhoaíba e Cosmos.