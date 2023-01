O carro capotou na altura do posto 5, na Barra - Rede Social/AlertaRio

Publicado 22/01/2023 17:31

Rio - Um carro capotou na Avenida Lúcio Costa, na Barra, Zona Oeste, na manhã deste domingo (22) e o motorista ficou gravemente ferido. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima, Maurício Carreira, 47 anos, foi socorrido de helicóptero e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto.

O acidente ocorreu na altura do posto 5, às 7h40. Cerca de 15 militares participaram do resgate, que envolveu, além do grupamento aéreo, duas viaturas do quartel da Barra da Tijuca e uma ambulância do quartel do Humaitá, responsável pelo transporte da vítima do heliponto da Lagoa até o hospital.

Segundo a direção do Hospital Miguel Couto, o paciente foi transferido para uma unidade de saúde particular.