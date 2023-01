Pretinha foi ao veterinário após ser resgatada e passa bem - Divulgação

Publicado 22/01/2023 16:06 | Atualizado 22/01/2023 16:52

Rio - A cadela Pretinha, que desapareceu em São João de Meriti , na Baixada, há cerca de 20 dias, foi encontrada neste domingo (22) na Rua Dúlio Costa, em Colégio, na Zona Norte. Ela estava sendo cuidada por uma moradora que entrou em contato com o RJPET após ver reportagens sobre as buscas pelo animal, que morava em um posto de gasolina na Vila São João antes de sumir.A Subsecretária Estadual de Proteção e Bem Estar Animal, Camila Costa, participou do resgate e contou que o RJPET junto com ONG Guerreiros Pets e protetores de animais não deixaram de procurar pela cadela em nenhum momento e que após ser encontrada ela foi encaminhada ao veterinário."Chegamos aqui através de denúncias nas redes sociais, a gente não parou de procurar em nenhum momento, os protetores de animais ajudaram, a ONG Guerreiros Pets e os protetores Davi e Sheila, que cuidavam da pretinha, reconheceram ela através da fotos, ela reconheceu os protetores. Ela estava aqui há cerca de quatro semanas, está magrinha e debilitada, mas foi ao veterinário e vai ficar tudo bem", afirmou.

Luciene Maria dos Santos, presidente de honra da ONG Guerreiros Pet, com sede em São João de Meriti, contou que a rua em que a Pretinha foi encontrada tem características de abandono de animais e estava repleta de lixo."Ela estava em uma rua abandonada, mas uma moradora estava a alimentando. Os vizinhos até colocaram uma cabeceira de cama para proteger a Pretinha da chuva, mas quando a moradora viu nas redes sociais que estávamos procurando ligou para nós e imediatamente fomos para lá e levamos o David, um protetor que cuidava dela no posto. Lá a gente chamou ela, mas quando ele assobiou ela foi ao encontro dele correndo, levamos ela pra clínica veterinária, ganhamos a consulta e medicação. A gente tinha arrecadado dinheiro para as despesas dos protetores que estavam em busca dela, agora que a encontramos convertemos o dinheiro em coleira, ração, brinquedos e ela foi pra casa agora do protetor, não vai mais ficar no posto", contou.A moradora que cuidou da Pretinha durante o período de três semanas foi Rose Bahiense. Ela relatou que passou a alimentar a cadela quando notou que ela havia sido abandonada no local."Eu percebi que ela tava abandonada porque aqui é um local que abandonam muitos animais, fiz a foto, postei e entrei em contato com o RJPET para verificar se era realmente a Pretinha que eles estavam procurando, a que tinha sumido do posto. Quando o rapaz chegou aqui, ele mal chamou e assobiou e ela veio correndo, aí eles viram que era realmente a Pretinha. Eu e os vizinhos vimos ela ali e fizemos uma proteção, para chuva, sol e ela não saía da ali", detalhou.Pretinha, já tem 10 anos, e agora está sob os cuidados de um protetor, que já a alimentava no posto de combustível. A suspeita é que um funcionário do estabelecimento estivesse envolvido no sumiço da cadelinha.