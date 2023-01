A ação foi realizada por agentes da Guarda Municipal do Rio - Divulgação

Publicado 22/01/2023 20:27 | Atualizado 22/01/2023 20:30

Rio - Um homem, 22 anos, foi preso em flagrante na manhã deste domingo (22), por furtar um cordão de ouro de um turista sueco, na orla de Ipanema, na altura da Avenida Vieira Souto. De acordo com a Guarda Municipal do Rio, o suspeito ainda tentou se esconder embaixo de um caminhão de gelo, mas foi detido.



Ainda segundo a corporação, os agentes viram o exato momento que o homem arrancou o cordão do pescoço do turista e fugiu em direção a Rua Farme de Amoedo, em seguida, eles foram atrás dele. Já nas ruas internas do bairro, o suspeitou tentou se livrar do cordão jogando embaixo de um caminhão de gelo.

"Ele também tentou se esconder embaixo do veículo, mas foi detido e conduzido para a Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), onde o caso foi registrado. A vítima também foi identificada e recebeu seu cordão de volta", disse a Guarda Municipal em nota.



Outro caso

Na noite de sábado (21), guardas da Unidade de Ordem Pública (UOP) do Catete também detiveram um homem de 45 anos, por desobediência, lesão corporal e ameaça. A ação aconteceu no entorno da Praça Luis de Camões, na Glória.



Os guardas estavam passando pelo local onde estava acontecendo um evento de samba e identificaram veículos que estavam estacionados irregularmente, em fila dupla e outras infrações. Enquanto os agentes estavam coibindo as irregularidades, o homem chegou de carro e começou a ofender a equipe e a fazer acusações.



Diante das ameaças, os guardas começaram a registrar a ação. Então o acusado agrediu a equipe, havendo a necessidade de imobilização. Após a prisão, o homem foi conduzido para a 9ªDP (Catete), onde o caso foi registrado. No carro do acusado, os agentes ainda encontraram uma arma de fogo. Contudo, na delegacia foi confirmado que ele é bombeiro militar.