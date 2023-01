Vítima morre ao tentar embarcar - REPRODUÇÃO / MÍDIAS SOCIAIS

Vítima morre ao tentar embarcarREPRODUÇÃO / MÍDIAS SOCIAIS

Publicado 22/01/2023 19:30

Rio - Uma mulher de 22 anos morreu ao cair do BRT na Estação da Taquara, que seguia no sentido Barra da Tijuca, na Zona Oeste, neste domingo (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 12h55 para uma vítima de queda de ônibus, mas ao chegar ao local, a jovem, ainda não identificada, já estava morta.



Nas redes sociais, testemunhas relataram a tentativa de embarque da vítima. "Ela tentou pular para dentro do BRT em movimento quando passava pela Estação da Taquara e acabou caindo no vão entre o articulado e a plataforma. Após a queda, ela não conseguiu mais levantar, perdeu muito sangue e estava agonizando de dor", contou um internauta.

Procurada, a Mobi-Rio, informou que lamenta o ocorrido. "Conforme os registros das câmeras da estação, a passageira infelizmente tentou embarcar correndo em um articulado quando o veículo já estava em movimento saindo da estação e acabou caindo na calha. O Corpo de Bombeiros foi imediatamente acionado para prestar socorro", informou, em nota.



De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). A perícia foi feita no local e imagens de câmeras de segurança foram solicitadas. Agentes ouviram o motorista do veículo e realizam outras diligências para apurar as circunstâncias da morte.



Outro acidente

Também na Taquara, uma ciclista morreu , na madrugada da última sexta-feira (20), depois de ser atropelada por um ônibus do BRT. Rosangela Nogueira, de 35 anos, foi atingida pelo articulado quando passava pela pista exclusiva, entre as estações Merck e André Rocha, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.