Publicado 20/01/2023 11:37

Rio - Uma ciclista morreu, na madrugada desta sexta-feira (20), depois de ser atropelada por um ônibus do BRT, no corredor Transcarioca, no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio. Rosangela Nogueira, de 35 anos, foi atingida pelo articulado quando passava pela pista exclusiva, entre as estações Merck e André Rocha, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com a Mobi-Rio, o motorista do coletivo e testemunhas no local relataram que a ciclista atravessou a pista, que estava com o sinal verde para o ônibus. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 5h50 e, segundo a corporação, o quartel de Jacarepaguá socorreu Rosangela em estado grave para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) informou que a vítima chegou à unidade já sem vida.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, no local, os militares atenderam outra mulher, ainda não identificada, de aproximadamente 20 anos. A corporação não tem informações se ela foi encaminhada para algum hospital. Entretanto, a Mobi-Rio afirmou que não houve outra ciclista ferida na ocorrência e disse que "lamenta o ocorrido" e que "sempre alerta para os perigos de invasão à pista exclusiva". O caso foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara). Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.

Em seu perfil nas redes sociais, Rosangela se apresenta como "apaixonada pelo ciclismo" e, em uma imagem publicada pouco antes do acidente, às 5h43, ela aparece usando capacete ao lado de uma bicicleta. Em sua última publicação, amigos lamentaram sua morte. "Essa notícia acabou com meu dia! Ainda 'tô' tentando processar! Como você mesma disse, estava vivendo sua melhor fase. Não consigo acreditar! Agradeço a Deus por ter te conhecido nessa vida. Te amo, Rô! Vai brilhar no céu!", desabafou uma pessoa. "Meu Deus, 'tô' sem acreditar que você se foi, que Deus conforte os corações dos seus filhos, familiares e amigos", escreveu outra.