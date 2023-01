O empresário Raif Jibran Filho é sócio-administrador do restaurante Rústico Premium, na Vila São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás - Rede Social

O empresário Raif Jibran Filho é sócio-administrador do restaurante Rústico Premium, na Vila São Jorge, em Alto Paraíso de GoiásRede Social

Publicado 20/01/2023 19:37

Rio - Um empresário que era procurado pela Polícia Federal na Operação Lesa Pátria, que busca participantes do ataques em Brasília, ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal, conseguiu fugir pulando pela janela de uma casa no Rio, nesta sexta-feira (20).



As informações foram obtidas pelo 'RJTV', da TV Globo. O empresário Raif Jibran Filho é sócio-administrador do restaurante Rústico Premium, na Vila São Jorge, em Alto Paraíso de Goiás, e no dia dos ataques postou fotos e vídeos nas redes sociais instigando a participação dos seguidores na invasão. Ele ainda relatou o confronto com as forças de segurança, falando sobre tiros de borracha e gás lacrimogêneo.



A Polícia Federal tentou ao todo cumprir oito mandados de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Os alvos são financiadores e participantes de atos terroristas ocorridos em Brasília, em 8 de janeiro.



Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.



As investigações continuam em curso e a Operação Lesa Pátria se torna permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.