Agentes do Aterro Presente desmancharam um ponto de uso de drogas na Glória, Zona Sul da cidade - Divulgação

Publicado 20/01/2023 16:46

Rio - Agentes do Aterro Presente, em parceria com policiais do 2° BPM (Botafogo) e a equipe da Superintendência da Zona Sul da Secretaria de Estado de Governo (Segov), desmancharam um ponto de uso de drogas em frente ao Outeiro da Glória nesta quinta-feira (19). A ação resultou na apreensão de copos utilizados para consumo de crack, isqueiros e pinos para armazenar cocaína.

Foram abordadas 21 pessoas, todas com antecedentes criminais. Em posse dos usuários, agentes apreenderam porretes e facas, sob suspeita de que seriam usados para praticar roubos na região.

Nesta sexta-feira (20), uma nova ação no bairro resultou em mais apreensões de itens para consumo de drogas e armas brancas.