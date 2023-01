Corpo de Bombeiros foi acionado para a ocorrência - Arquivo/Imagem Ilustrativa

Rio - Uma menina de 8 anos morreu após a casa em que morava com a mãe e o padrasto pegar fogo, na madrugada desta sexta-feira (20), em Saquarema, na Região dos Lagos. A identidade da criança ainda não foi confirmada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 1h10 para a Rua 55, em Jaconé. Quando as equipes chegaram ao local, a mãe, que havia se queimado ao tentar salvar a filha e se jogado na piscina após não conseguir, já havia sido removida por vizinhos. O corpo da criança foi encontrado dentro da casa e retirado pela corporação. O combate ao fogo, que estava sendo realizado por moradores da região, foi finalizado pelos bombeiros.

Ela foi levada ao Hospital Nossa Senhora de Nazaré e de acordo com a unidade de saúde, após receber atendimento, foi transferida para o CTI do Hospital Melchiades Calazans, em Nilópois, já que a unidade é referência no tratamento de queimados, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil foi acionada e vai realizar a perícia no local. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da menina.