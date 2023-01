Motorista socorreu grávida e acabou ajudando no parto - Reprodução/Redes Sociais

Motorista socorreu grávida e acabou ajudando no partoReprodução/Redes Sociais

Publicado 24/01/2023 19:50

Rio - Um motorista, Anderson Duarte, de 46 anos, ajudou a fazer o parto de um bebê durante uma de suas viagens no ônibus da linha 803, nesta terça-feira (24), em Santa Cruz, na Zona Norte do Rio. A mãe do menininho estava passando mal e tentou parar um táxi, mas não teve sucesso. Por isso, Anderson topou levá-la até uma UPA. As informações são do ‘G1’.