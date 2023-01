Lucas Dias Barreto foi preso suspeito de espancar o filho de cinco anos - Divulgação

Publicado 24/01/2023 18:52 | Atualizado 24/01/2023 19:09

Rio - Nas redes sociais, José Lucas Dias Barreto, ex-participante do reality show 'A Fazenda Verão 2012', dizia ser o "melhor pai" para o filho de 5 anos. A criança deu entrada em um hospital, em São Gonçalo, no último dia 11, com sinais de espancamento , e o principal suspeito é o pai. No status de um aplicativo de mensagens, Lucas Barreto deixou a seguinte mensagem: "Tudo pelo meu filho, o melhor pai". O status permaneceu mesmo após as agressões.

O ex-A Fazenda foi preso por policiais da 72ª DP (São Gonçalo) nesta segunda-feira (23), na comunidade do Rato Molhado, em Niterói, onde se escondeu após tomar ciência de que estava sendo investigado.



De acordo com as investigações, a criança deu entrada em um pronto socorro no município de São Gonçalo, no último dia 11, apresentando uma fratura no braço esquerdo e diversas marcas pelo corpo. A equipe de enfermagem passou a desconfiar quando o pai alegou que o menino teria quebrado o braço durante uma "brincadeira de lutinha". Além disso, a vítima estava com cicatrizes de possíveis queimaduras feitas com cigarro na perna e tinha um comportamento introspectivo, pois não respondia às perguntas feitas pelos profissionais.



Em depoimento, os enfermeiros também afirmaram que o agressor aparentava estar transtornado e ameaçava a criança, falando "você vai me pagar" enquanto fazia sinal com as mãos, como se fosse degolá-lo. Segundo os relatos das testemunhas, o pai ainda desferiu três tapas na cabeça do menino.



Contra o Lucas foi cumprido um mandado de prisão temporária pelo crime de tortura. De acordo com os agentes, o autor possui diversas anotações criminais por lesão corporal, constrangimento ilegal e ameaça.

Histórico agressivo

A participação de Lucas Barreto no reality foi marcada por violência, agressão e expulsão. Em sua passagem pela Fazenda de Verão, da emissora Record TV, Lucas brigou e ameaçou um dos confinados com um machado. A situação levou a sua expulsão do programa.

A reportagem tenta contato com a defesa do preso.